Scuola, Azzolina: ''Oltre 70mila assunzioni tra docenti e Ata''

Sul tavolo anche il tema dell'obbligo mascherine in classe per gli studenti, a partire dai 6 anni, sul quale si attende un parere definitivo del CTS.

Grazie alle risorse stanziate per l'emergenza Covid "ci saranno oltre 70mila unità di organico in più per la ripartenza, tra docenti e Ata". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina durante il vertice del governo con le Regioni in vista della riapertura delle scuole il 14 settembre.