Serie B, Play Off: lo Spezia supera il Frosinone 1-0

FRANCESCO LOIACONO - Nell'andata della finale dei Play off di serie b lo Spezia vince 1-0 a Frosinone. Nel primo tempo al 21' i liguri passano in vantaggio con Gyasi di sinistro su passaggio di Maggiore: i liguri vicini al raddoppio con Maggiore. Nel secondo tempo lo Spezia propositivo. Nzola non inquadra la porta. Galabinov pericoloso. Nzola sfiora il gol. Nel ritorno giovedi 20 Agosto a La Spezia ai liguri basterà un pareggio per essere promossi in Serie A e i ciociari dovranno vincere 2-0.