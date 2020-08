Siviglia stacca il pass per la finale: United battuto 2-1

(credits: Sevilla Fb)

E' il Siviglia la prima squadra finalista dell'Europa League, dopo la rimonta ai danni del Manchester United. A passare in vantaggio, infatti, sono gli inglesi al 9' con Bruno Fernandes che trasforma il calcio di rigore per atterramento in area di Diego Carlos ai danni di Rashford. Il pareggio spagnolo arriva al 26' con Suso bravo ad insaccare in rete su suggerimento dalla sinistra di Reguilon. Il sorpasso dei biancorossi arriva al 78' con De Jong che, sotto porta, trasforma in rete il passaggio di Jesus Navas, che approfitta della dormita di Lindelof. Finisce 2-1 per gli uomini di Lopetegui che ora attendono di conoscere la propria avversaria per la finale di Europa League, tra Inter e Shakthar Donetsk.