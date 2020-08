Ssc Bari, Auteri o Caserta per il dopo Vivarini?

Giovedì 20 agosto 2020, con l'ufficializzazione di Giancarlo Romairone quale nuovo direttore sportivo della SSC Bari, si potrà scrivere (e finalmente, considerata l'estenuante attesa della tifoseria biancorossa) la parola fine sul futuro tecnico del Bari. Dato ormai per scontato l'addio di Vincenzo Vivarini, come anticipato da gianlucadimarzio.com, sarà una corsa a due tra Gaetano Auteri e Fabio Caserta per la sua successione sulla panchina dei galletti.A tutt'oggi, le quotazioni di Auteri restano le più alte. L'allenatore siciliano, pur non avendo mai vinto un campionato di C, resta il più accreditato in virtù della sua profonda conoscenza del Girone C, del suo temperamento sanguigno richiesto per il rispettivo torneo e sia perchè ritroverà a Bari Maita e D'Ursi quali sue prime pedine sin dai tempi del Catanzaro. Più basse restano invece le quotazioni di Fabio Caserta che, pur vantando una promozione in B con la Juve Stabia al termine della stagione sportiva 2018-2019, resta il meno accreditato. Due profili che metteranno alla prova la capacità del nuovo direttore sportivo del Bari.