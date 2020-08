Trentino, orso aggredisce un carabiniere: catturato

Il governatore Maurizio Fugatti ne ha quindi disposto la cattura, che è stata effettuata nel corso della notte, mentre l'animale rovistava in alcuni cassonetti.

In Trentino, un giovane orso ha ferito un carabiniere. L'aggressione è avvenuta alle 22:30 di sabato: l'animale, di 121 chili e circa due anni e mezzo d'età, ha aggredito il militare impegnato in una breve escursione, buttandolo a terra.Dalle ricostruzioni, il carabiniere stava effettuando una breve passeggiata in compagnia di un'altra persona, in attesa di prendere servizio per il turno notturno. L'orso, alla vista dei due, si sarebbe avventato addosso all'uomo che avrebbe riportato diverse ferite.