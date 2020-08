- Il campionato di serie A 2020-2021 inizierà ufficialmente nel weekend del 19 e 20 settembre. È quello che ha deciso il Consiglio di Lega, riunitosi ieri a Milano per fissare le date della prossima stagione.Il nuovo campionato sarà composto da sei turni infrasettimanali, compreso quello che si disputerà nel giorno dell'Epifania, e presenterà modifiche anche nella sosta natalizia in quanto è previsto un turno il 3 gennaio.La data di chiusura è fissata per il 23 maggio, per poi lasciare spazio alla Nazionale di Mancini, impegnata nell'Europeo.