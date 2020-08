Zanardi, "migliorano condizioni cliniche"

MILANO - Sono in via di miglioramento le condizioni cliniche di Alex Zanardi. Lo comunica l’. “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio -il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”.