F1, il nuovo Patto della Concordia firmato da tutti i team

Dopo la sottoscrizione di ieri da parte di McLaren, Ferrari e Williams anche le restanti sette scuderie impegnate attualmente nel Mondiale di Formula Uno (Mercedes, Red Bull, Racing Point, Renault, Alpha Tauri, Haas, Alfa Romeo) hanno firmato il nuovo Patto della Concordia che andrà a regolamentare il Circus dal 2021 al 2025.





"L'accordo garantirà il futuro sostenibile a lungo termine per la Formula 1 e con i nuovi regolamenti, annunciati nell'ottobre 2019 e che entreranno in vigore nel 2022, ridurrà le disparità finanziarie e in pista tra le squadre, contribuendo a livellare il campo di gioco e creando gare più ravvicinate in pista che i nostri fan vogliono vedere. Con gare più ravvicinate attireremo più appassionati al nostro sport, avvantaggiando ogni squadra e continueremo ad aumentare la crescita globale della Formula 1", la nota pubblicata sul sito ufficiale della Formula Uno.