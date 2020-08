Zullo: "La 'sanità', le televendite di Emiliano e la triste realtà"

BARI - "Ieri il presidente Michele Emiliano ha fornito, in una conferenza stampa surreale, un quadro della sanità pugliese che esiste solo nella sua inesauribile fantasia". Così in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia"Per svegliarlo e riportarlo alla realtà --, gli racconto una storia: protagonista suo malgrado, un cittadino che si reca all'ospedale di Putignano perché ha bisogno di una visita di controllo in Pneumologia, tecnicamente per continuare il percorso diagnostico per disturbi respiratori sonnocorrelati. Arrivato finalmente al Cup dell'ospedale, l'operatore gli nega la prenotazione perché non viene accettata la ricetta bianca (la spiegazione fornita), e allora deve rivolgersi in farmacia oppure chiamare il numero verde. In farmacia, tappa successiva, cadono dalle nuvole, e anche l? non riesce ad avere la prenotazione. Prova allora a chiamare il numero verde, senza riuscire per ore a trovare un operatore disponibile.Infine, al rientro a casa suo figlio prova attraverso il collegamento online, e il cerchio si chiude: perché l'indicazione fornita è quella di rivolgersi al Cup.Questa storia mi è stata raccontata stamane, ma basta rivolgersi a un qualsiasi medico di base, a un qualsiasi operatore, a un qualsiasi cittadino in fila a un qualsiasi Cup per avere una dimensione VERA della sanità alla fine dei 5 anni di Michele Emiliano: un disastro! E non basterà una disperata televendita spacciata per conferenza stampa per cambiare una realtà inequivocabile, purtroppo",