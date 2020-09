A Santa Teresa dei Maschi proiezioni di videoarte di 34 artisti internazionali

BARI - Bibart Biennale d’arte Internazionale di Bari e area Metropolitana in questo momento storico si trasforma in contenitore di arte pubblica internazionale per la promozione della creazione artistica attraverso la tecnologia e i nuovi media. Il festival è nato nei giorni di lockdown, in collaborazione con Eye's Walk Digital festival di Atene, prima edizione di Bibart digital videoart festival, tema di questa edizione: Italia Grecia “RestArt project”. Una piattaforma di videoarte contemporanea e performance audio-visive. Nel questo tempo in cui tutti eravamo chiusi in casa, abbiamo pensato di fare il giro del pianeta coinvolgendo artisti e intrecciando la videoarte e la performance art con il pubblico virtuale di tutto il mondo in spazio di ritrovo e di espressione artistica. I lavori di video art e video perfotrming art provengono da: Italia, Spagna. Inghilterra, Stati Uniti, Canada,Grecia, Irlanda, Brasile, Taiwan e Palestina.Dall’8 al 19 settembre verranno proiettati tutti lavori presso la sede di Bibart Biennale presso Chiesa di Santa Teresa dei Maschi nel borgo antico della città di Bari, dal martedi al sabato dalle ore 11.00 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.00Curatori dell’evento sono Miguel Gomez art director di Bibart Biennale e Filia Milidaki curatrice del Eye’s Walk digital festival Miguel Gomez: "Da tempo mi ponevo una domanda su quali potevano essere dei nuovi formati espositivi dell’arte, in aggiunta a quelli classici, e coinvolgere un pubblico più ampio. La pandemia del covid-19 mi ha da dato l’occasione e il tempo (quarantena) di pensare a come e quando saremmo potuti tornare a una dimensione pubblica e collettiva dell’esperienza artistica, come poter essere partecipi a tenere aperta la porta dell’Arte agli artisti e al pubblico, come tenere uniti e ampliare le esperienze e i progetti artistici. Guardando alcune performance e videoart le emozioni delle immagini e delle performance ha fatto nascere in me l’idea di utilizzare questa comunicazione artistica che ben si addice alle forme di comunicazione in tempo di pandemia, quindi ho chiamato la mia amica e curatrice greca del Eye's Walk Digital festival di Atene Filia Milidaki, dopo pochi scambi di idee è nato il primo Bibart digital videoart festival. con Filia ci siamo posti la domanda del tema per questo festival e pensando alla situazione non rosea dell’Italia e della Grecia abbiamo deciso di chiamarlo Italy – Greece “RestArt Project”. Progetto ripartenza un titolo dal doppio significato, ci siamo rimboccati le maniche e messo su tutta l’organizzazione in assoluto e totale smart working, l’esperienza è stata bellissima".Filia Milidaki commenta: "Miguel Gomez mi ha invitato a unire le forze e l'ispirazione e ad agire in questo tempo pandemico di Cover-19 , lanciando un festival collaborativo di video arte on line, insieme a Bibart Biennale dall'Italia e Eye's Walk Digital festival dalla Grecia. Con il progetto "RestArt project" Italia-Grecia "abbiamo voluto costruire un ponte promuovere la libera circolazione e la visibilità di arte moderna, artisti e idee in tutto il mondo. L'iniziativa ha avuto un grande impatto sugli artisti e abbiamo ricevuto domande da tutto il mondo. Credo con passione nelle arti digitali, nella poesia che possono fornire alla nostra vita. Questo è il momento per tutti di godersi le immagini, i suoni sperimentali e le parole e le poetiche. In questo festival sono stati ammessi videoart da singoli artisti, da collettivi artistici, collettivi di centri di riabilitazione psichiatrica e artisti delle comunità LGBTQI incoraggiando le minoranze ad essere visibili e innovative. Questo grande "Insieme" è il nostro grande profitto quando usciremo dall'attuale pandemia di coronavirus. Sono felice per questa meravigliosa collaborazione e avremo sicuramente altri progetti a venire "Insieme"!".Curatori dell’evento sono Miguel Gomez art director di Bibart BiennaleFilia Milidaki curatrice del Eye’s Walk digital festivalSocial media manager Antonella Leone34 Artisti partecipanti:Angelina Voskopoulou –Greece, David Ian Bickley –Ireland, Katina Bitsicas -US , Thomas Diafas –Greece, Andrew Duggan- Ireland, Emiliano Zucchini & Paolo Tarsi- Italy, Florentia Ikonomidou-Greece, Kent Tate – Canada, Muriel Paraboni- Brazil, Athina Kanellopoulou – Greece, David Hawkins- UK , Luis Carlos Rodriguez- Spain, Alice Karveli -UK , Dame V.- Katerina Goti-Greece, Evgenia Grammenou – Greece, Wu Siou Ming –Taiwan, Prokne & Filtig- Greece, Q Dance – Greece, George Dimoglou & Katerina Anastasiou- Greece, Alkistis Voulgari- Greece, Off Art Dance- Greece, Collettivo Casolino –Conte –Bellatalla –Italy, Alessandro Matassa Italy, Alessio Bernard Rondinelli - Italy, Alex Sala – Italy, Annarita Reitani –Italy, Collettivo E.T.R.A –Italy, Manuela Maroli –Italy , Collettivo In luce stories – Italy, Nilde Mastrosimone de Troyli –Italy, Silvia de Gennaro –Italy, Rima Almozayyen-Palestine, Collettivo Colors – Italy , Miguel Gomez- Italy, Monica Argentino-Italy.