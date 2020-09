Albano: ''Sarò giudice nella prossima edizione di The Voice''

MILANO - Il programma The Voice inizierà a novembre e questa edizione avrà come partecipanti persone over 60. Per la prima volta in un’intervista esclusiva su Sogno Al Bano, in copertina sul numero in edicola da venerdì 25 settembre 2020, svela che sarà presente in qualità di giudice e racconta anche di prepararsi “ad andare a Sanremo come concorrente”, in quanto presenterà un brano per il Festival 2021. Racconta inoltre del suo rapporto con la musica: “La musica purtroppo è momentaneamente morta.

Meno male che abbiamo questo patrimonio antico. Tra gli artisti di musica leggera, sono tanti quelli che stimo: da Celentano a Morandi a Ranieri a J-Ax e Rovazzi. Gente bravissima e interessante, nonostante la diversità di generi musicali.” Continua parlando della sua vita: “Mia figlia Jasmine ha fatto un brano rap che ha già più di 260 mila visualizzazioni, e lei ha 600 mila follower. Si è messa in contatto con il mio direttore artistico Alterisio Paoletti, lui ha preparato la base e per il resto lei ha fatto tutto da sola. Ai miei tempi c’era a Milano, a via dei Piatti, una casa discografica che metteva a disposizione un gabbiotto. Entravi lì e con tremila lire potevi farti un acetato. È così che per la prima volta sentii la mia voce.”