'Arene culturali': il programma degli appuntamenti gratuiti di questa settimana in tutta la città

BARI - Anche la seconda settimana di settembre si presenta ricca di eventi e spettacoli dal vivo nelle Arene culturali promosse dall’assessorato comunale alle Culture in tutta la città. Oltre venti appuntamenti gratuiti che spaziano dal tango a Japigia alla danza urbana a Madonnella, dalle presentazioni di libri - con Luciano Canfora e Michela di Trani a Barivecchia, Edoardo Altomare a Japigia - ai reading musicali con Nunzia Antonino a Libertà, dalla musica popolare dei Uaragnaun al concerto per pianoforte di Loredana Paulicelli alle rivisitazioni classiche affidate all’ensemble del violinista Francesco Greco, senza dimenticare gli spettacoli dedicati alle famiglie a cura dell’associazione culturale Kubiza al teatro Arena Kismet e quelli dell’Anonima Gr e Vito Signorile all’Arena della Pace e Nico Salatino all’Arena Airiciclotteri.“I sold out degli ultimi appuntamenti di Arene Culturali sono la cifra del successo di una rassegna che guarda a tutti i tipi di pubblico - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci - e, insieme, la conferma del valore degli operatori culturali che hanno ideato e promosso i singoli eventi e che li gestiscono nel rispetto delle limitazioni anti-Covid. Il programma di questa settimana vede, tra l’altro, la straordinaria partecipazione di Luciano Canfora, uno dei massimi storici italiani nonché uno degli intellettuali più autorevoli e lucidi del nostro tempo, che incontrerà il pubblico sulla piazza della Basilica di San Nicola per riflettere sulla crisi della nostra Europa e sul futuro che la attende”.Il programma completo del calendario di Arene Culturali, che proseguirà fino al 30 settembre, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link Cortile Chiesa San Sabino - Madonnellaore 18.00 “Genesi”: spettacolo di danza di Giulio De Leo, musica di Pino Basile e Giuseppe Doronzo con Erika Guastamacchia, Antonio Savoia e i cittadini coinvolti nel laboratorio musicale “Gesto sonoro”ore 18.30 “Comunità in cerchio” performance coreografica di danza urbana con i cittadini, a cura di Giulio De Leo, con la complicità di Pino Basile e Giuseppe Doronzo e la partecipazione di Eufemia MascoloArena della Pace - Japigiaore 18.00 laboratorio di TangoArena Airiciclotteri - Santa Faraore 19.30 “Avanspettacolo”, incontro/laboratorio con Nico SalatinoArena della Pace - Japigiaore 21.00 “Buenos Aires in Bari”- concerto/spettacolo di tangoGiovedì 10 settembreArena Airiciclotteri - Santa Faraore 19.30 “Ricordando l’estate”, atto comico di e con Nico SalatinoArena della Pace - Japigiaore 20.30 “Ragù”: recital evento con Vito Signorile che “cucina” e racconta i canti della cultura popolare bareseCortile Chiesa Redentore - Libertàore 21.00 “Il pane e le rose”Reading musicaleFrancesca Benetti, tiorba e chitarra - letture dell’attrice Nunzia AntoninoPiazza Basilica di San Nicola - Bari vecchiaore 12.00 mostra fotografica “Frammenti” dal caos la ricerca di linee di Michele Carnimeoore 17.00 laboratorio “Costruiamo la Bellezza” con materiali di riciclo per realizzare fioriere e composizioni floreali nel borgo antico - Valentina Argieri RCU Murat San Nicolaore 19.00 presentazione del libro di Michela di Trani “Il riscatto”.ore 20.30 “Ibridazioni” la creazione artistica al tempo del Covid 19 - dialogo con Loredana Paulicelli (pianista)ore 21.00 concerto “El Tango Cancion”, i più bei brani del repertorio tango canciones, piccole opere liriche a cura della pianista Loredana Paolicelli.Arena della Pace - Japigiaore 19.00 workshop di canto a cura di Maria Giaquintoore 20.15 presentazione del libro “L’ospite (in) atteso” di Edoardo Altomare (Radici future, 2020)ore 21.00 concerto dei UaragnaunSabato 12 settembrePiazza Basilica di San Nicola - Bari vecchiaore 12.00 mostra fotografica “Frammenti” dal caos la ricerca di linee di Michele Carnimeoore 19.30 presentazione del libro di Luciano Canfora “Europa gigante incatenato” (Feltrinelli, 2020).ore 20.30 “Soul and Landscapes” concerto repertorio classico (Bach, Paganini, Bizet, ecc..) rivisitati da Francesco Greco.Arena della Pace - Japigiaore 20.30 “La Bbedda Chembagnì”: il primo spettacolo dell’Anomina Gr, diventato un vero e proprio cultTeatro Arena Kismet - Piconeore 21.00 “Vassilissa e la Babaracca” spettacolo teatrale per famiglie con Bruno Soriato e Annabella Tedone, regia Raffaella Giancipoli, produzione associazione culturale KuzibaTeatro Arena Kismet - Piconeore 21.00: “Nel Castello di Barbablù” spettacolo teatrale con Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone, regia Raffaella Giancipoli, produzione associazione culturale Kuziba.