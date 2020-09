Bari, Leonetti: "Recuperate edicole votive"

BARI - "La sensibilità da parte dei baresi per le edicole votive di Bari Vecchia, inizia a dare i primi risultati. Oggi ne abbiamo recuperate una presso la chiesa di San Marco, a Bari Vecchia con il contributo della Confraternita di Sant’Antonio di Padova in San Marco dei Veneziani". Così in una nota, Presidente Municipio 1."Grazie alla collaborazione del pittore Guaragna - prosegue -, le tre icone dell’edicola votiva, sono state riqualificate. Questo intervento, rientra nella grossa azione che il Municipio 1 sta svolgendo con le realtà del territorio per rendere fruibili questi c’ero patrimonio cittadino. La caparbietà del circolo ACLI Dalfino capeggiata da Michele Fanelli inizia a dare le prime soddisfazioni.Rinnovo il mio invito a coloro che vogliono adottare questi pezzi di storia, a farsi avanti. Bari ha bisogno di “solidarietà culturale”", conclude Leonetti.