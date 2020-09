Bari, "Pericolo sul Ponte Padre Pio"

BARI - Il ponte Padre Pio è il ponte di collegamento tra la via Omodeo e il quartiere Japigia, un ponte ogni giorno attraversato da centinaia di auto e pedoni e proprio i pedoni sono quelli più in pericolo."Una cittadina ci ha segnalato un'importante cedimento del marciapiede sul lato sinistro venendo da via Omodeo che ha allertato un po tutti""La cosa ancor più allarmante è che altri cittadini su Facebook ci hanno comunicato che quel cedimento è lì da diverse settimane! Com'è possibile che mai nessuno si accorge di nulla? La situazione è molto grave e la gente è davvero molto preoccupata, per questo chiediamo al sindaco Decaro e all'assessore Galasso non soltanto un intervento di ripristino, ma anche e soprattutto delle rassicurazioni riguardo la stabilità del ponte stesso. Non possiamo permetterci il peggio!", concludono.