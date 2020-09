Calciomercato: nuovi acquisti in casa rossoblu

FRANCESCO LOIACONO - Il Taranto ha acquistato l’attaccante argentino Denis Stracqualursi 32 anni dall’Atletico De Rafaela Serie B dell’Argentina. Ingaggiata la punta Christian Mariano del 2000 dal Monopoli. Tesserato il difensore Antonio Guastamacchia 25 anni dal Savoia. Arriva a Taranto il terzino Aniello Boccia di 18 anni dalla Juve Stabia. Giunge nella città dei due mari il centrocampista Gianluca Mastromonaco 20 anni dal Tolentino. Acquistato il difensore albanese Robert Shehu di 18 anni dalla Carrarese. Interesse per il difensore Michele Murolo della Carrarese e il terzino Dario Neri della Cittanovese.

Sono stati ceduti il difensore Mattia Coronese al Manfredonia il portiere Mario Giappone al Dattilio, l’attaccante argentino Emiliano Olcese al Pineto e il centravanti Giuseppe Genchi al Bitonto. Il Taranto sta allestendo una squadra competitiva per puntare ad ottenere a Maggio 2021 la promozione in Serie C.