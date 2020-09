LECCE - Dramma a Lecce, dove un uomo e una donna sono stati uccisi nella tarda serata di lunedì 21 settembre. Il duplice delitto sarebbe avvenuto in un condominio nei pressi del sottopasso per Monteroni, in via Montello. I cadaveri si troverebbero sulle scale del palazzo. Secondo le prime informazioni, si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con in coltello. Ad intervenire sul posto i carabinieri.