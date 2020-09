Referendum, Macina (M5S): "Senza di noi non ci sarebbe stato questo traguardo"

ROMA - “Il MoVimento 5 Stelle è stato l’elemento propulsore di questa riforma storica della Costituzione, votata quasi all’unanimità alla Camera e confermata dal voto dei cittadini nonostante una campagna referendaria condotta tutta in maniera sbilanciata a favore del No da parte di televisioni e giornali. Il popolo sovrano, invece, ha confermato il taglio che non è populista o di pancia, ma un segnale alla politica per modificare le cose, rendere più snella la macchina legislativa, consentire alle Camere di funzionare meglio e selezionare la propria migliore classe dirigente. Oggi possiamo dirlo: senza il M5s non avremmo raggiunto questo traguardo”. Lo ha detto la portavoce brindisina del MoVimento 5 Stelle alla Camera. “Ma da parte dei cittadini è arrivato anche un altro segnale importante. La Costituzione si può ammodernare con la politica dei piccoli passi, senza stravolgimenti. Ora avanti con altre riforme come l’abbassamento del voto ai diciottenni per il Senato e con la legge elettorale proporzionale che riprenderemo a esaminare nei prossimi giorni”.