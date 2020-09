Regionali: Di Battista il 18 settembre a Bari per la chiusura della campagna elettorale di Antonella Laricchia

BARI - Alessandro Di Battista a Bari per la chiusura della campagna elettorale di Antonella Laricchia venerdì 18 settembre. Con loro sul palco di Piazza Diaz alle 21:30 parlamentari ed europarlamentari pugliesi e i candidati della circoscrizione di Bari del M5S e di Puglia Futura alle prossime elezioni regionali.“Ci sarò perché Antonella lo merita e non posso mancare in Puglia”, le parole di“Sono felice di avere Alessandro al mio fianco sul palco -- che mi ha sempre sostenuta anche privatamente, dimostrandomi tutto il suo appoggio. Il M5S è una forza compatta, per dare alla Puglia il cambiamento che merita”