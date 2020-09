Regionali, Gemmato: "Noto Sondaggi confermano trend positivo FdI"

BARI - Quello di Noto Sondaggi è solo l'ultimo, in ordine di tempo, che profila la vittoria del centrodestra in Puglia con Raffaele Fitto candidato presidente. È il chiaro segnale del sentimento dei pugliesi e degli elettori di centrodestra proiettati verso il cambio di rotta che manderà a casa le politiche fallimentari del centrosinistra e, segnatamente, di Michele Emiliano. Cinque anni di disastri su ogni fronte: sanità, agricoltura, infrastrutture, lavoro, welfare, turismo. Il dato di Fratelli d'Italia mi rende particolarmente orgoglioso in primis della classe dirigente che in questi anni ha lavorato sodo per costruire un Partito credibile e spendibile, oggi, con liste di qualità e competitive. L'obiettivo di queste ultime settimane di campagna elettorale è quello di riportare i pugliesi ad avere fiducia nella buona politica, nella politica del merito e non assoggettata a logiche di potere e a personalismi. Così il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, on.