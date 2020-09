Il Bari acquista Minelli e Andreoni

FRANCESCO LOIACONO - Lega Pro il Bari ha acquistato il difensore Alessandro Minelli del 1999 in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus Under 23. Ingaggiato il difensore Cristian Andreoni del 1992 a titolo definitivo, svincolato dall’Ascoli. Trattativa col Torino per l’attaccante Candellone. Contatti col Pordenone per la punta Chiaretti.

Interessano la punta Bifulco del Napoli e il centrocampista Di Paolantonio, svincolato dall’Avellino. Ceduti in prestito il difensore Nannini e il centrocampista Bolzoni al Lecco in Lega Pro e la mezzala Staiano alla Fermana in Serie C. Il terzino Berra potrebbe lasciare il Bari ed andare in prestito al Cittadella in Serie B. Il centrocampista Kupisz è stato richiesto dalla Salernitana. Il Ravenna è interessato all’attaccante Neglia. Il direttore sportivo del Bari Giancarlo Romairone vuole allestire una squadra competitiva. L’obiettivo è la promozione in Serie B da raggiungere ad Aprile o a Maggio 2021.