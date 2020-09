Regionali Puglia, l'appello di Borraccino: "Non facciamo tornare indietro l’orologio di 15 anni e confermiamo il Governo del centrosinistra"

BARI - "Non facciamo tornare indietro l’orologio di 15 anni. Confermiamo il Governo di Centrosinistra, affinché si possa proseguire con gli interventi e l’impegno messo in campo per la Puglia in questa legislatura. E’ questo il mio appello alle porte delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre che mi vedono candidato nella lista di Senso Civico Nuovo Ulivo per la Puglia". Così in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia"Un voto per il Centrosinistra - prosegue - significa aderire alla nostra idea di Paese democratico e progressista, con un’attenzione particolare al welfare, alle politiche sociali, al lavoro al tessuto economico delle nostre piccole, medie e grandi imprese pugliesi, sempre nell’ottica della giusta ed equa distribuzione delle risorse disponibili.E’ un voto che dice no all’avanzata delle Destre, oggi anche in Puglia coalizzate con la Lega che ha fatto per anni delle politiche scissioniste ed antimeridionaliste il suo vessillo.E’ un voto - spiega - per aderire all’idea più grande di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia: una nuova Costituente del Centrosinistra, certi che la partita di queste elezioni regionali può essere un primo laboratorio per un cantiere nazionale più grande, nel quale riunire tutte le forze di Centrosinistra, da quelle più radicali a quelle più moderate, nel nome di un’idea comune, sociale, della difesa dei diritti, del sostegno ai più deboli, dell’uguaglianza. La Sinistra potrà lavorare bene ed essere un argine alle politiche di Centrodestra solo se riuscirà – a fronte di un’analisi non sterile, ma motivata ed approfondita, delle sue stesse scelte degli ultimi anni - a fare sintesi.Dobbiamo lavorare per il bene della comunità e con lo spirito di un percorso comune, puntando al coinvolgimento e alla partecipazione di tutti, all’unità delle espressioni politiche sempre nel rispetto del valore di ciascuno ma su una strada di condivisione. Un voto al Centrosinistra della coalizione che sostiene la candidatura alla presidenza di Michele Emiliano rappresenta perciò, in questo momento, una risposta al pericolo di un’emergenza sociale e democratica del nostro Paese, quello che abbiamo rischiato nella prima fase del Governo targato Lega-5 Stelle; oggi, dopo un anno di Governo Conte bis, che ha avuto il merito di mettere in minoranza la destra leghista e che ha dovuto affrontare anche la pandemia del Coronavirus, confermiamo invece un punto di grande equilibrio nella figura del Presidente del Consiglio, così come rimarchiamo il grande apporto del centrosinistra e del nostro Ministro Roberto Speranza alla compagine governativa e alle scelte messe in campo, non ultime le novità in campo sanitario, di discontinuità rispetto al passato in cui, con il precedente Ministro della salute di Centrodestra, per gli ospedali e le strutture sanitarie pugliesi i provvedimenti ministeriali indicavano solo tagli e ridimensionamenti, condizionando di fatto i Piani di riordino. Perciò, un voto per il Centrosinistra alla Regione Puglia sarebbe anche un segnale per proseguire nelle politiche sociali, dell'accoglienza e della solidarietà, della buona sanità; nella difesa dei diritti, dalla parità di genere al sostegno alle persone più svantaggiate, in raccordo con il Governo nazionale", conclude Borraccino.