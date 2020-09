Scompare l'on.Maria Celeste Nardini

BARI - Lutto nel mondo della politica barese. Il sindaco di Bariesprime il cordoglio della città per la scomparsa dell'onorevole: "Bari piange la scomparsa di Maria Celeste Nardini, già parlamentare e militante politica, animata da passione civile e impegno in favore dei più fragili, degli ultimi e dei diritti delle donne. Tenace e determinata, Maria Celeste Nardini ha interpretato nel modo migliore i valori di eguaglianza sociale e di emancipazione per i quali ha speso la sua vita. Il carattere e la tempra da lottatrice li ha dimostrati anche nella sua personale battaglia, che da più di un decennio conduceva contro un male incurabile. Ai suoi figli giungano le espressioni più affettuose del nostro cordoglio".“Maria Celeste. Animo fortissimo e delicato insieme. Una vita intera dedicata a costruire una società migliore, più equa e solidale. Ci hai insegnato che con il dialogo si possono superare gli egoismi e le divisioni e ci hai mostrato com’è bello camminare insieme, nella politica e nelle istituzioni, verso grandi obiettivi comuni, di cui andare fieri. La dolcezza, il garbo, la sincerità dei tuoi consigli custodivano sempre la forza incrollabile della passione civile. Ci mancherai tantissimo”. Sono le parole di cordoglio del presidenteper la scomparsa dell’on. Maria Celeste Nardini.