Tarro ribadisce da Bari: "La mascherina non serve"

- Nella serata di giovedì 10 settembre 2020, presso la Parroccchia di San Carlo Borromeo in Bari, a margine della presentazione del libro dal titolo "Diario di una Pandemia Covid-19", scritto assieme al giornalista Bruno Volpe e al senatore Domenico Scilipoti Isgrò, il Prof. Giulio Tarro si è concesso al taccuino del Giornale di Puglia.Alla domanda rivolta dalla nostra testata giornalistica sull'utlità o inutilità della mascherina per fronteggiare e combattere quello che è anche noto come Coronavirus, l'illustre virologo ha ribadito che "la mascherina non serve" al termine di una complessa quanto ricercata esposizione scientifica.