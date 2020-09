Tragedia a Villa Castelli: 28enne travolto da motozappa

Tragedia a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Secondo una prima ricostruzione un uomo di 63 anni che stava lavorando sul terreno con la motozappa avrebbe travolto il proprio figlio di 28 anni che era lì con lui, per cause ancora da ricostruire. Subito sono scattati i soccorsi del 118 per liberare le gambe del giovane, rimaste incastrate sotto il mezzo. Giunto all'ospedale Perrino di Brindisi, in codice rosso, i medici hanno riscontrato gravi lesioni agli arti inferiori.