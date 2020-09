Premio letterario “Penne d’Oro 2020”. Diploma d’Eccellenza a Roberto Berloco

Diploma d’Eccellenza ed è il secondo premio letterario per Roberto Berloco in quest’anno, per la poesia dal titolo “Lago Regillo”, in gara per il concorso letterario “Penne d’Oro” - edizione 2020.

Il componimento richiama un episodio eroico appartenente alla storia romana degli albori, e ha preso titolo anche per la pubblicazione in un’antologia.

Su autorizzazione dell’Autore, pubblichiamo la versione integrale del testo.





Fu così

che si giunse alla pugna,

per far clipeo alla libertà

che si temeva di perder ancora,





poiché non bastò

cacciar dall’Urbe

il Superbo etrusco

che in potere l’aveva.





Spinto via da Porsenna,

che, pur di stessa patria,

pose a giusto lume

l’animo verso Roma,





Tarquinio trovò riparo

tra l’alte mura di Tuscolo,

sotto l’ali di Mamilio,

consorte della figlia sua.





Qui

tessé drappo di vendetta,

che dipinse senza mescolo di clemenza,

poiché più non poteva trovarsi pietà,





verso chi, di romana civita

e con audacia di Romolo,

s’era reso padrone

del trono suo.





E quando

infine tuonò

lo strepito del ferro,

e fu daga contro daga,





scudo contro scudo,

coi legionari di Postumio,

di Ebuzio e di Marco Valerio,

minori per metà, ma maggiori





per valore e coraggio,

ai Latini arringati dall’Etrusco,

finché su questi ebbero trionfo,

e nell’Urbe tornarono





colle loriche brillanti di vittoria,

come oro rifulgente al sole

che, del Tevere, da allora

fece specchio per l’eternità.