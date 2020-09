Foggia, volontario Protezione civile muore in tragico incidente

FOGGIA - Il presidente della Regione Puglia,, questa mattina ha voluto dare l’ultimo saluto, nell’obitorio del Policlinico Riuniti di Foggia, a, il diciannovenne volontario della Protezione civile che ha perso la vita ieri sera dopo un tragico incidente. Il giovane era stato investito sabato 29 agosto, lungo l'autostradanei pressi di, mentre supportava i vigili del fuoco nello spegnimento di un incendio."La morte di Ciro -è veramente un dolore immenso per noi tutti, per la Protezione civile della Regione Puglia, per tutta la nostra comunità. Questo dimostra che l’impegno che la Protezione civile mette nelle sue attività non è mai privo di rischi, ci sono sempre situazioni nuove e alle volte imprevedibili che si trovano davanti agli occhi questi ragazzi che lavorano per la nostra sicurezza, per proteggerci in caso di calamità naturali, incendi, inondazioni e situazioni di questo genere. La sua famiglia era già molto provata dalla morte prematura del padre di Ciro e ho fatto presente alla mamma la vicinanza di tutti noi, della Regione Puglia e della assoluta disponibilità a sostenere la famiglia in questo momento di dolore irrimediabile. Tutta la provincia di Foggia oggi è a lutto e piange questo ragazzo perbene, bravo, che passava il suo tempo libero cercando di aiutare il prossimo".