Bari, FdI: "Dopo nostra denuncia, prima notte senza fuochi di mezzanotte"

BARI - “Da Antonio Decaro ancora un assordante silenzio. E a Bari, dopo gli articoli di giornale che sono seguiti alla denuncia di Fratelli d’Italia, per la prima notte non ci sono stati i classici fuochi di mezzanotte. Chiediamo al sindaco di sapere che cosa intenda fare perché l’effetto che sembra essere stato prodotto dalla nostra denuncia diventi per l’importante città di Bari una situazione normale. Resta la gravità di anni di malgoverno della sinistra che ha tollerato questo insulto alla legalità e allo Stato. Aspettiamo di sapere se il sindaco, ancor più responsabilizzato in quanto presidente di Anci, abbia contezza di quello che accade nella sua città, se consapevolmente lo tolleri oppure se abbia intenzione di mobilitarsi come Fratelli d’Italia ha fatto per garantire la legalità e la tranquillità dei cittadini. Non escludiamo, in aggiunta all’interrogazione di Fratelli d’Italia già presentata alla Camera, ulteriori atti parlamentari al fine di combattere situazioni come queste, ove ne venissimo a conoscenza in ogni angolo della nostra Nazione. Tolleranza zero verso la malavita e verso tutte le mafie”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera,, e il deputato e coordinatore regionale Fdi Puglia,