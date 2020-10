Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 94-85 in casa col Monaco

(credits: Virtus Segafredo Bologna Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di andata del girone C di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna ha vinto 94-85 in casa contro i francesi del Monaco. Primo quarto, Bost 7-4 Monaco. Willis, 14-8. Hunter, 17-15 per gli emiliani. Teodosic, 24-17. Pajola, Bologna prevale 27-23. Secondo quarto, Tessitori 31-25 Virtus. Adams, 35-27. Gamble,38-32. Questo quarto termina in parità, 41-41. Terzo quarto, Lessort 46-43 Monaco. Ancora Lessort, 51-47. Yeguete, 59-55. Demahis, i francesi si impongono 63-59. Quarto quarto, Inglis 69-64 Monaco.

Ancora Inglis, 71-66. Gamble, 77-76 Virtus. Teodosic, 81-80. Ancora Teodosic, 90-85. Di nuovo Teodosic, Bologna vince 94-85 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono primi in classifica da soli con 8 punti. Migliori marcatori, nella Virtus Hunter 20 punti. Nel Monaco Inglis 17 punti. Nella quinta giornata la Virtus Bologna giocherà martedì prossimo 27 Ottobre alle 20 fuori casa contro i belgi dell’ Antwerp Giants.