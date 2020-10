Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 99-83 in casa col Treviso

(credits: Happy Casa Brindisi Fb)



FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 99-83 in casa contro il Treviso. Primo quarto, Logan 10-8 per i veneti. Perkins impatta per i pugliesi, 15-15. Ancora Perkins, 22-19 Happy Casa. Brindisi prevale 26-23. Secondo quarto, Chillo 31-29 Treviso. Imbrò allunga 38-33. Carroll, 51-33. Treviso si impone 53-38. Terzo quarto, Thompson tiene in gara i pugliesi allenati da Frank Vitucci, ma 53-46 per i veneti. Harrison, 64-63 Happy Casa.

Logan permette a Treviso di raggiungere la parità, 64-64. Di nuovo Harrison, Brindisi trionfa 68-67. Quarto quarto, Thompson, 74-67 per la squadra di Frank Vitucci. Tripla di Willis, 77-67. Perkins, 88-74. Brindisi vince questo quarto e 98-83 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi, che sono secondi in classifica con 6 punti. Terza vittoria consecutiva per Brindisi dopo quelle in casa con la Virtus Roma e a Reggio Emilia. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Harrison 27 punti. Nel Treviso Logan 23 punti. Nella quinta giornata i pugliesi giocheranno domenica 25 Ottobre a Trieste.