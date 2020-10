Calcio, Serie C: il Monopoli pareggia, il Bisceglie supera 2-1 il Palermo

Giornata positiva a metà la quinta di andata per le squadre pugliesi del girone C di Serie C. Il Monopoli pareggia 1-1 in rimonta fuori casa contro la Turris. Nel secondo tempo al 4’ i campani passano in vantaggio con Pandolfi, tiro di destro su passaggio di Di Nunzio. I biancoverdi ristabiliscono l’equilibrio al 36’ con Arlotti, tocco al volo di sinistro. Il tecnico dei pugliesi Giuseppe Scienza è espulso per proteste.

Il Monopoli si porta a 4 punti e si rilancia dopo il ko 2-0 allo Stadio “Vito Simone Veneziani” col Teramo. Il Foggia perde 2-1 a Catanzaro. Nel primo tempo al 17’ i calabresi sbloccano il risultato con Evacuo, tiro da fuori area. Al 33’ la squadra di Marco Marchionni pareggia con Curcio su rigore dato per un fallo del portiere Branduani sullo stesso Curcio. Nella ripresa al 28’ il Catanzaro realizza la rete decisiva con Carlini in mezza rovesciata su cross di Fazio.

Seconda sconfitta consecutiva per i dauni dopo il ko 3-1 allo Stadio “Zaccheria” col Bisceglie. Per il Foggia 3 punti nelle tre partite giocate. Il Bisceglie vince 2-1 allo Stadio “Gustavo Ventura” col Palermo. Nel primo tempo al 18’ la squadra di Giovanni Bucaro si porta in avanti nel punteggio con Maimone, tiro dal limite dell’area. Al 33’ raddoppia Mansour, tocco rasoterra. Nel secondo tempo al 42’ il Palermo segna con Luperini di sinistro. Secondo successo di fila per i nerazzurri che volano a 6 punti e si confermano in un buon momento. La Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 in casa col Catania. Per i siciliani determinante il gol al 44’ del primo tempo di Sarao su rigore concesso per un fallo di Franco su Albertini. Quarta sconfitta per la squadra di Bruno Trocini in cinque gare. I biancazzurri sono ultimi a 1.