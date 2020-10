Calciomercato: due nuovi acquisti in casa Bari

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari ha acquistato il difensore Daniel Semenzato di 33 anni a titolo definitivo dal Pordenone. Ha firmato per due anni. Ingaggiato il centrocampista Lorenzo Lollo di 30 anni a titolo definitivo dal Venezia. Ha firmato per tre anni. Interesse per l’attaccante Patrick Ciurria del 1995 del Pordenone e per la punta Adriano Montalto del 1988 della Cremonese. Contatti col difensore Ignazio Abate di 33 anni, svincolato dal Milan. Trattativa con l’attaccante Luca Vido di 23 anni del Crotone.

Contatti con il trequartista Gianluca Gaetano di 20 anni del Napoli. Interesse per il terzino Gianmarco Ingrosso di 31 anni del Cosenza. Trattativa con il terzino Michele Fornasier di 27 anni del Parma. Contatti con l’attaccante greco Argyris Kampetsis di 21 anni del Panathinaikos Atene. Sono stati ceduti il difensore Filippo Berra e il centrocampista Manuel Scavone in prestito al Pordenone in Serie B. L’esterno Samuele Neglia ha avuto una richiesta dal Lecco in Serie C. Il centrocampista Zaccaria Hamili lascerà il Bari, potrebbe forse trasferirsi al Perugia in Serie C, dopo che è saltata la trattativa per la sua cessione all’Alessandria in Lega Pro.