Conte inaugura questo pomeriggio l’84esima edizione della Fiera del Levante

Alla cerimonia prenderanno parte i ministri Stefano Patuanelli, allo sviluppo economico, Paola De Micheli, alle infrastrutture e trasporti, Francesco Boccia agli affari regionali e autonomie, Teresa Bellanova alle politiche agricole, alimentari e forestali. Anche quest’anno la cerimonia inaugurale della Campionaria potrà essere mandata in onda in diretta dalle emittenti televisive e dalle testate on line che lo desiderino. Ecco le coordinate utili per poter predisporre tutto.





Dati streaming rtmp://flash7.streaming.xdevel.com/tgnorba_ponte/tgnorba_ponte rtsp://flash7.streaming.xdevel.com/tgnorba_ponte/tgnorba_ponte http://flash7.streaming.xdevel.com/tgnorba_ponte/tgnorba_ponte/playlist.m3u8





Dati satellitari del segnale internazionale Satellite: AM44 11°W Start Date: 2020-10-02 Start Time: 13:00 GMT ----- 15:00 locali End Time: 18:30 GMT ------ 20:30 locali Slot Type: 4,5 MHz Transmit ES/SNG: ITA418 Downlink Frequency: 11148.50 MHz Polarization: DOWN: Horizontal Codifica: MPEG2 Modulation: DVB-S2 8PSK 5/6 FEC Symbol Rate: 3214.0 Mbauds

BARI - Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte inaugura a Bari, questo pomeriggio alle 18.00 nel Nuovo Centro Congressi l’84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale. La Fiera invece aprirà al pubblico domani sabato 3 ottobre. Una esigenza dettata dal rispetto delle misure di contingentamento e sicurezza anti – COVID.