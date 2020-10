Coppa Italia, Lecce ko 3-1 dopo i supplementari a Torino: giallorossi fuori dal torneo

Nel secondo tempo il Lecce aumenta i ritmi di gioco. Pettinari non concretizza una buona occasione. Coda pericoloso. I granata incisivi con Bonazzoli. Necessari i tempi supplementari. Nell’extra time per i granata Lukic sfiora la rete. Nel secondo tempo supplementare al 4’ il Torino segna con Verdi su rigore dato per un fallo di mano di Lucioni. All’8’ i granata realizzano la terza rete ancora con Verdi, tiro rasoterra. Il Lecce va fuori dalla Coppa Italia. Nel quarto turno il Torino giocherà il 25 Novembre in casa contro l’Entella che ha vinto 3-1 in Liguria col Pisa.

- Nel terzo turno di Coppa Italia il Lecce perde 3-1 dopo i tempi supplementari fuori casa contro il Torino ed è eliminato. Nel primo tempo i granata insidiosi con Verdi. Al 22’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Stepinski di testa su cross di Mancosu. Calderoni va vicino al raddoppio. Il Torino in contropiede. Bonazzoli crea problemi in area di rigore. Al 39’ la squadra di Marco Giampaolo pareggia con Lyanco di testa su passaggio di Verdi. I salentini propositivi. Lucioni non inquadra la porta.