Coppa Italia: vince il Lecce, 2-0 alla Feralpisalò

Nel secondo turno di Coppa Italia, il Lecce ha superato in scioltezza l'ostacolo Feralpisalò, battendo per 2 a 0 la squadra gardesana. Il risultato è maturato nella ripresa, quando i padroni di casa sono riusciti a concretizzare la loro supremazia. Il vantaggio è arrivato al 68’ con Henderson che ha battuto l’estremo difensore avversario sfruttando un ottimo traversone di Zuta. All'87' Dubickas ha chiuso i conti, raccogliendo un passaggio a centro area di Tachtsidis e mettendo in rete con il sinistro per il 2 a 0 definitivo. Nel prossimo turno il Lecce affronterà il Torino.