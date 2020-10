Covid: governo spagnolo decreta lo stato di allerta nella regione di Madrid

MADRID - Madrid ha ufficialmente decretato lo stato di allerta nella regione di Madrid per cercare di contenere la diffusione del virus. La decisione è stata presa al termine di una lunga riunione straordinaria del Consiglio dei ministri. Lo stato di allerta sarà in vigore con effetto immediato. Il ministro della Salute, Salvador Illa, durante una conferenza stampa si è rammaricato che la Comunità di Madrid abbia deciso di "non fare nulla", nonostante l'emergenza, spiegando che le misure sono "le stesse" di ieri, cioè quelle che erano in vigore prima che la Corte superiore di giustizia di Madrid le respingesse."La scorsa settimana 63 persone sono morte di Covid-19 nella regione di Madrid", ha evidenziato Illa. "Al momento, ci sono 3.361 persone in ospedale nella regione di Madrid. Ci sono 498 persone che combattono per la loro vita nelle unita' di terapia intensiva della regione. Possiamo stare con le mani in mano o possiamo fermare il virus ora. Fare politica significa servire la gente e fermare il virus". Il lockdown parziale ordinato dal governo la settimana scorsa proibisce tutti gli spostamenti non essenziali dentro e fuori le aree confinate ma consente di muoversi per motivi di lavoro o per sottoporsi a cure mediche. I bar e i ristoranti, la cui capacità è stata limitata al 50%, dovranno chiudere alle 23.