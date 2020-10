Covid, Sala: "La paura ci protegge e ci tiene lontano dai rischi"

(Agenzia Vista) Milano, 07 ottobre 2020 - Il video messaggio del sindaco di Milano Beppe Sala: "Io ho paura del Covid, non ho una paura paralizzante perché sono abituato ad affrontare razionalmente le difficoltà. La paura è un’emozione fondamentale per la nostra vita, perché ci protegge e ci tiene lontano dai rischi. Per il vaccino ci vorrà tempo e quindi nel frattempo il miglior vaccino sta nell’interiorizzare le nostre paure e continuare a vivere". / Facebook Beppe Sala