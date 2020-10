Decaro contro i giovani: "Non venite a piangere quando chiuderemo tutto"

Il sindaco di Bari è su tutte le furie per un video diffuso sui social in cui dei ragazzi del capoluogo pugliese ballano senza nessun tipo di protezione, se non in pochi, o accorgimento per prevenire il Covid. Il sindaco ha lanciato il suo sfogo sul suo profilo Facebook: "Bella serata ieri, complimenti. Avete fatto bene a postare il video su Instagram, così la polizia può avviare un’indagine. Ai dj che hanno organizzato e a voi che avete partecipato, violando ogni regola, dico una sola cosa: non venite a piangere quando, per colpa vostra, saremo costretti di nuovo a chiudere tutto".