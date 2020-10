Serie C, il Bari non si ferma più: netta vittoria per 3-0 a Viterbo

(credits: Ssc Bari Fb)



Un Bari perfetto con una prestazione autoritaria vince 3-0 a Viterbo nella quarta giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 5’ la squadra di Gaetano Auteri passa in vantaggio con Antenucci, tiro in diagonale su cross di Ciofani. Marra va vicino al raddoppio. La Viterbese sfiora il pareggio con Tounkara che al 34’ centra il palo. Al 38’ i biancorossi mettono quasi al sicuro il risultato con Di Cesare di testa su cross di D’Orazio. Al 44’ D’Ursi con un tiro al volo da fuori area su passaggio di Antenucci segna la terza rete dei galletti.Senza particolari emozioni la ripresa con il Bari che si limita a gestire con sicurezza il risultato e la Viterbese che crea problemi ai pugliesi solo due volte con Bensaja e Tounkara. Per i biancorossi terzo successo fuori casa dopo quelli per 3-2 a Francavilla Fontana nella prima giornata di andata e a Cava dei Tirreni nella terza giornata. Il Bari riposerà domenica 18 Ottobre perché avrebbe dovuto affrontare allo Stadio “San Nicola” il Trapani escluso dal campionato per problemi economici. I pugliesi torneranno in campo nella sesta giornata di andata a Monopoli alle 20,45 nel turno infrasettimanale di mercoledì 21 Ottobre.