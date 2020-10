Calcio: Gianluca Mancini positivo al Covid-19

Mancini è il settimo calciatore della Roma positivo al Coronavirus dopo Mirante, Peres Perez Kluivert Diawara e Calafiori. Mancini non ha giocato per squalifica nella partita di Europa League che i giallorossi hanno vinto 2-1 in trasferta contro gli svizzeri dello Young Boys. Sarà monitorato ogni giorno dai medici fino alla sua completa guarigione.

- In Serie A il difensore della Roma Gianluca Mancini è risultato positivo al Covid 19. E’ asintomatico, sta bene. Sarà in quarantena per 10 giorni come prevede il protocollo sanitario. Tutti gli altri calciatori della Roma saranno sottoposti a tamponi prima della partita in trasferta col Milan di lunedì prossimo 27 Ottobre alle 20,45.