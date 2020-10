Quando il tempo non è il tempo di tutti

Questo esilio, che si potrebbe paragonare in una sorta di confino forzoso in attesa di qualsivoglia accadimento, è la prova che il tempo è una componente essenziale della vita dell’essere umana. Un tempo grinzoso, buono, incerto, certo… sempre mutevole, ma sempre nell’ordine di un cosmo, che batte e ribatte il ritmo di un orologio bizzarro e incontrollabile. Il tempo per Buccarello è il frutto della mia pianta logorata/nutrita dalla sostanza di un campo/, l’esperienza maturata di una vita/, il raccolto accumulato dal mio tempo. Un tempo, quindi, maturo, sostanza di fatica, semplicità di un luogo, raccolto accumulato che dà saggezza e rivelazione di cos’è e non è la vita.



In fondo, Buccarello è l’uomo che dai campi e dal lavoro ha saputo imparare la semantica e la grammatica del tempo, coniugandola con i versi della coscienza. Attendiamo da questo autore altri lavori che possano ancora e meglio deliziarci.



Vittorio Buccarello, “Esuli del tempo”, Il Convivio editore, Catania 2020, pp. 96, euro 11.50, prefazione di Francesco Greco, copertina di Antonio Pizzolante.

