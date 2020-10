Roland Garros: Djokovic e Tsitsipas volano in semifinale

(credits: Roland Garros Fb)







Il greco Stefanos Tsitsipas ha superato 7-5 6-2 6-3 il russo Andrey Rublev. Per Tsitsipas è la seconda volta nella sua carriera di tennista in semifinale in un torneo del Grande Slam dopo la semifinale ottenuta agli Australian Open nel 2019. Per Tsitsipas secondo successo nei confronti diretti contro Rublev.Tra le donne nei quarti di finale la ceca Petra Kvitova ha vinto 6-3 6-3 contro la tedesca Laura Siegemund. La Kvitova non si qualificava per la semifinale a Parigi dal 2012. L’americana Sofia Kenin ha superato 6-4 4-6 6-0 l’altra americana Danielle Collins.

Nei quarti di finale del torneo di tennis maschile del Roland Garros di Parigi il serbo Novak Djokovic ha vinto 4-6 6-2 6-3 6-4 contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Djokovic ha prevalso sull’avversario nonostante i problemi alla schiena dei quali Carreno Busta non ha saputo approfittare per metterlo in difficoltà. Per Djokovic è stata la quarta vittoria nella sua carriera con Carreno Busta.