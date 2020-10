Serie C: la Virtus Francavilla Fontana pareggia con la Vibonese, il Monopoli non gioca a Trapani

Solo un punto nelle prime tre giornate per la Virtus Francavilla Fontana. Il Monopoli non ha giocato a Trapani dopo che i siciliani sono stati esclusi dal campionato per gravi problemi economici. Le gare delle altre due squadre pugliesi, Avellino-Bisceglie e Teramo-Foggia sono state rinviate a Mercoledì 18 Novembre alle 20,45 per la proroga di calcio mercato fino al 12 Ottobre concessa dalla Figc.

- Nel turno infrasettimanale del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana pareggia 2-2 allo Stadio “Giovanni Paolo II” contro la Vibonese. Nel primo tempo i pugliesi non riescono a concretizzare due occasioni con Ekuban. Al 36’ la Vibonese passa in vantaggio con Berardi, tiro da pochi metri. Nel secondo tempo la squadra di Bruno Trocini pareggia al 7’ con Castorani di testa. Al 20’ i calabresi si riportano avanti nel punteggio con Plescia di destro. Al 38’ i biancazzurri raggiungono di nuovo la parità con Vazquez su rigore dato per un fallo di Mattei su Perez.