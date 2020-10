L’impresa della Alvisi assume maggiore valore se si tiene conto che la barlettana ha deciso solo all’ultimo momento di partecipare al doppio femminile juniores perché non si era ripresa in modo definitivo dopo un serio infortunio. La Alvisi ha dichiarato: “Questo titolo mi dà fiducia per il futuro”. La Puglia ha trovato una nuova tennista che può garantire successi per la sua giovanissima età.

- Eleonora Alvisi ha vinto il doppio femminile junior di tennis al Roland Garros a Parigi. La diciassettenne di Barletta insieme a Lisa Pigato ha superato in finale 7-6 6-4 le russe Bondarenko e Shnaider. Nella semifinale la Alvisi e la Pigato hanno sconfitto la lettone Bartone e la russa Selekhmeteva. Una tennista nata in Puglia non vinceva questo titolo in Francia dal 1999 quando vi riuscirono Flavia Pennetta e Roberta Vinci che nella finale sconfissero una tedesca, Mia Buric e una belga, Kim Cljisters.