Serie B, il Lecce vince 2-0 ad Ascoli: decisivi i gol di Mancosu e Henderson

- Nella seconda giornata di andata di Serie B il Lecce ha vinto 2-0 ad Ascoli. Nel primo tempo i marchigiani vanno vicini al gol con Chiricò. Il Lecce insidioso con Coda. Litkowski pericoloso in area di rigore. L’Ascoli propositivo. Chiricò sfiora il vantaggio. I pugliesi in contropiede. Lucioni crea difficoltà alla difesa dei marchigiani. Mancosu non inquadra la porta. L’Ascoli incisivo. Cavion va vicinissimo alla segnatura. Nel secondo tempo al 7’ il Lecce passa in vantaggio con Mancosu, tiro al volo su cross di Listkowski.L’Ascoli va vicino al pareggio con Brosco. I marchigiani aumentano i ritmi di gioco. Vellios sfiora la marcatura. Al 20’ la squadra di Eugenio Corini raddoppia con Henderson, tiro in diagonale. Coda va vicinissimo al terzo gol. Successo meritato del Lecce. I salentini sono primi in classifica con 4 punti insieme alla Reggiana, alla Reggina all’Empoli e alla Salernitana. Nella terza giornata di andata, dopo la sosta del 10 e dell’11 Ottobre per le gare delle varie Nazionali, il Lecce giocherà in anticipo venerdì 16 Ottobre alle 21 a Brescia.