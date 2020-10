Coronavirus: 5456 nuovi casi e 26 morti. Salgono ricoveri (+183) e terapie intensive (+30)

ROMA - In lieve calo la curva dei contagi da Covid in Italia. Sono 5456 i contagiati nelle ultime 24 ore secondo il Bollettino della Protezione Civile. Sale di 26 il numero dei morti, preoccupa l’aumento di terapie intensive (+30) e ricoveri (+183). I tamponi sono stati 104.658. Le autorità sanitarie nazionali in queste ore stanno monitorando la situazione con estrema attenzione e nelle prossime ore si prospetta un nuovo dpcm più restrittivo su chiusure dei locali, feste in casa, trasporti e matrimoni.