Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari sconfitta 4-0 dalla Juventus

Nella sesta giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 4-0 a Bitetto contro la Juventus. Nel primo tempo le bianconere centrano il palo con Valentina Cernoia. Al 15’ la Juve passa in vantaggio con Arianna Caruso, tiro di destro. Al 25’ la squadra di Rita Guarino raddoppia con Cristiana Girelli, tocco rasoterra su passaggio della finlandese Tuija Hyyrynen. Al 36’ la Juventus realizza la terza rete con Valentina Cernoia su punizione.

Nel secondo tempo la Pink Bari sfiora il gol con Jenny Piro e Lucia Ceci. Le piemontesi si rendono insidiose con Cristiana Girelli e Arianna Caruso. Al 40’ la Juve va a segno per la quarta volta con la ceca Andrea Staskova, girata al volo.

Quinta sconfitta consecutiva per la Pink Bari. E’ penultima in classifica con 3 punti. La Juventus è prima da sola a 18 punti. Nella settima giornata dopo la sosta per gli impegni dell’Italia, la Pink Bari giocherà sabato 7 Novembre alle 14,30 fuori casa contro l’Inter. Le nerazzurre hanno perso 4-1 in trasferta col Milan nel derby e sono terzultime con 6 punti. Il Milan è terzo a 15 punti. Il Sassuolo ha vinto 3-0 in casa con la Florentia San Gimignano ed è secondo con 16 punti. Il Verona ha superato 1-0 in trasferta la Fiorentina. La Roma ha vinto 3-2 fuori casa col San Marino. L’Empoli ha sconfitto 1-0 in Toscana il Napoli.