Una Fiat Punto parcheggiata senza freno, in una banchina di Via Garibaldi nella città vecchia di Taranto, è finita nelle acque del Mar Piccolo. È stato necessario l'intervento con la gru per recuperare il mezzo, mentre i carabinieri cercavano di rintracciare il proprietario che si era allontanato. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.