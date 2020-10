Una targa in ricordo di Florian Mesuti: domani la cerimonia nel porto di Bari

BARI - Domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 12.30, all’ingresso della stazione marittima di “San Vito”, all’interno del porto di Bari, il sindaco Antonio Decaro scoprirà la targa dedicata a Florian Mesuti, il ventiquattrenne albanese ucciso barbaramente il 29 agosto 2014 dopo aver cercato di difendere una madre e suo figlio dall’aggressione di un gruppo di ragazzi nel quartiere Libertà.Alla cerimonia interverranno il vice sindaco di Durazzo Florian Tahiti, il prefetto di Durazzo Roland Nasto, la console generale di Albania a Bari Gentiana Mburimi e i presidente dell’autorità portuale Ugo Patroni Griffi.Il testo della targa, composto dall’intellettuale albanese Piro Milkani, è stato tradotto in italiano da Alma Hado, docente di italianistica: la targa riporta il testo in entrambe le lingue per ricordare il profondo legame tra il popolo albanese e la città di Bari in un luogo di approdo e partenza tra le due sponde dell’Adriatico.Di seguito il testo della targa:Non vi sono parole per il tuo gesto di amore per la vita.Difendendo gli indifesi e i più deboli, sei ormai ambasciatore di pacein questo mondo pieno di odio, intolleranza e assurdità.Benedetti siano i genitori che ti hanno dato questo bellissimo nome. Florian!di oro sei tu con il tuo gesto sublime. (trad. Alma Hado- docente di italianistica)1989-2014