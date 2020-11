Allarme legionella nel Policlinico

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per 5 decessi legati alla legionella, tra il 2018 e l'agosto 2020, nel Policlinico di Bari. Il batterio si annidava nelle tubature dell'ospedale ed ha portato al sequestro dei Padiglioni Chini e Asclepios, a cui è stata confermata la facoltà d'uso. Nell'inchiesta sono indagati cinque dirigenti del Policlinico, per i reati di omissione di atti d'ufficio e morte come conseguenza di altro delitto, tra i quali il direttore generale Giovanni Migliore. Secondo i pm i dirigenti non avrebbero preso le misure necessarie "in materia di prevenzione".