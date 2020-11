Bari, prefetto 'trasforma' padiglione della Fiera del Levante in ospedale Covid

La Prefetta di Bari,, ha effettuato la requisizione con effetto immediato del padiglione e degli spazi della Fiera del Levante, per affidarli alla Protezione Civile e Policlinico di Bari, che li trasformeranno in ospedale Covid da 160 posti letto di terapia intensiva. La Bellomo ha commentato la sua decisione che avrà carattere temporaneo: "Il provvedimento è immediatamente efficace e avrà durata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissato al 31 gennaio 2021 e comunque per l'ulteriore eventuale periodo di proroga".La prefetta conclude il suo intervento: "La realizzazione della struttura sanitaria all'interno della Fiera "oltre ad essere funzionale ad elevare la dotazione temporanea complessiva del sistema regionale, è al contempo rivolta a meglio valorizzare il personale sanitario, talora frammentato in strutture con un numero limitato di posti letto in terapia intensiva, nonché a consentire, seppure gradualmente, una ripresa delle attività sanitarie non Covid che, diversamente, espongono al rischio di ulteriore diffusione del contagio".